خاص بالعالم

والبداية مع كوتام كونفينو وهوي صحفي اسرائيلي وقد نشر تقريراً استطلاعياً في موقع اخبار يهودية البريطاني اتى تحت عنوان: "الغالبية العظمى في الدول العربية تريد الديمقراطية لكنها ترفض الاعتراف بـ"اسرائيل" وقال: حوالي 72 في المئة من المستطلعين العرب، يؤيدون نظاماً ديمقراطياً، مقابل 87 في المئة يعتقدون ان الفساد المالي والاداري منتشر في بلادهم، 39 في المئة يقولون انهنم لا يتمتعون بالمساواة الكاملة.

واضاف التقرير، بشأن "اسرائيل" التي طبعت العلاقات مع عدد من الدول التي شملها الاستطلاع، مثل الامارات والمغرب والبحرين والسودان، فان 84% من المستطلعين يعارضون اعتراف بلدانهم بـ"اسرائيل"، وان اتفاقيات التطبيع و"اتفاقات السلام" مع الاردن ومصر، وقعت مع النخب، لا مع الشعب، ومعظم الناس في مصر ضد "اسرائيل".

يناقش برنامج "قلم رصاص" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة، من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي حسن شقير.

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