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شاهد: تزايد الكنائس المعروضة للبيع في الولايات المتحدة

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشف مقال نشرته مجلة اتلانتيك عن تزايد اعداد الكنائس المعروضة للبيع في الولايات المتحدة بسبب غياب المصلين.

العالم - الاميركيتان

ما بين الايديولوجيات والمصالح المختلفة يتخبط المجتمع الاميركي، الذي اصبح يعاني ازمة هوية مع انزلاقه السريع في فخ السيولة. تلك الظاهرة التي تعني الا يكون الدين ثابتا او راسخاً، ورغم انها اصبحت شائعة في العالم وخصوصا الغرب الا انها تبدو اكثر حدة في الولايات المتحدة.

فحركات التمرد وزواج المثليين ومسيرات المتحولين، اضعفت مكانة الدين لدى الاميركيين، وهو ما ترصده الدراسات والاستطلاعات التي اكدت ان هناك تحول سريع في المجتمع الاميركي من المحافظة الاخلاقية والتدين المسيحي الى السيولة واللادينية.

تراجع الدين في الولايات المتحدة وصل الى حد تزايد عدد الكناس المعروضة للبيع بسبب غياب المصلين، حتى صارت تباع اكثر من المنازل، بحسب مقال مشترك نشرته مجلة أتلانتيك، للبروفيسورة في علم الاجتماع لويندي كيدج ونائب رئيس المركز اليعودي القومي للتعلم والقيامي إيلان بابشوك. مقال اقر بان المجتمع الأميركي فقد الكثير من أواصره الاجتماعية بتخليه عن دور العبادة، واصبح اكثر انقساما وفردانية وأقل املا وثقة.

انزلاق دعمه وقوف المسؤولين الاميركيين وراء هذه التغيرات الاجتماعية التي تتحدى الثوابت الدينية ومنها دعم الرئيس الاميركي جو بادين ليس فقط تقنين زواج المثليين وانما فرض احترامه على المجتمع، لتحقيق مكاسب سياسية.

ولذلك طالبت دراسة اجراها مركز بيو للدراسات جميع المنظرين العلمانيين بالتريث قبل التصفيق لانحسار المظاهر الدينية في الفضاء العام بالولايات المتحدة، لأن تدهور التدين في المجتمع ليس سيئا فحسب بل هو مميت حرفيا.

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شاهد: تزايد الكنائس المعروضة للبيع في الولايات المتحدة

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