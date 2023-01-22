سجين سياسي بحريني يكرر المطالبة بفصله عن المجرمين

العالم - البحرين

ونشر حساب "ebtisam Alsaegh" على منصة "تويتر" فيديو لـ السجين السياسي البحريني سلمان علي سلمان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد". وكتبت: "صرخة متكررة من السجين السياسي سلمان علي سلمان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد على خلفية سياسية من منطقة سترة قضى منها 7 سنوات وثلاثة أشهر مطالبا بالانتقال من مبنى الجنائيين إلى مبنى السجناء الذين يندرجون ضمن التصنيف السياسي. لأنه يشعر بعدم الأمان".



ومنذ 2011 عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية في مملكة البحرين، قابل نظام آل خليفة المطالب الشعبية بالحرية والديمقراطية وحق المشاركة في الحكم بالقمع المعزز بالسجن والترهيب للمتظاهرين وفصل الآلاف منهم واقربائهم من الوظائف الحكومية لينتقل الامر الى القتل المباشر بسلاح الشوزن، ومن ثم تحت التعذيب في السجون.

ولم يكتف النظام البحريني بقتل المتظاهرين على مدى سنوات فلجأ الى اعتقالهم وتعذيبهم ومن ثم محاكمتهم وسجنهم وإعدام بعضهم واسقاط الجنسية عن البعض الآخر وبالتالي نفيهم عن وطنهم الى الأبد.