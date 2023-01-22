ماذا جرى في قمة مباريات الأسبوع 16 من الدوري الإيراني؟

خاص بالعالم

مثلما سقط على أرضه في افتتاح الموسم الحالي أمام ضيفه سباهان، عاد استقلال خالي الوفاض من أرض مضيفه الاصفهاني بهدفين لهدف في قمة مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم، ليقدم بذلك ست نقاط ثمينة إلى منافس واحد هذا الموسم و يبتعد عن فرق المقدمة، أما بيرسبوليس المتصدر يغرد خارج السرب هذه الأيام وحصد ثلاث نقاط صعبة بالفوز على ضيفه ذوب آهن بفوز خفيف بهدف وحيد.

يستضيف البرنامج ضيف هذه الحلقة، المدرب و المحلل الكروي ميثم فلاحت بيشه ليجيب عن الاسئلة التالية:

1-بدون شك مباراة استقلال وسباهان كانت من أجمل مباريات الدوري هذا الموسم، سباهان كان متفوقا بالاستحواذ على الكرة والهجمات والتمريرات و حتى التسديدات، ولكن رغم كل هذا التفوق جاء الفوز بصعوبة؟

2-لعب مورايس بطريقته المعتادة 4-3-3 ومثل المباريات السابقة اعتمد على التمريرات القصيرة وايضا الكرات العالية والعرضية والكرات الثابتة، وركزوا على عمق دفاع استقلال الذي كان متشتتا خلال المباريات الأخيرة، لماذا سابينتو لم يتوجه الى هذا الضعف؟

3-بعد اللاعبين السابقين لاستقلال ينتقدون سابينتو بأنه بعد مرور ست عرة مرحلة من الموسم ومازال لم يتوصل الى تشكيلة مناسبة، كيف تقرأ ذلك؟

4-سابينتو اعطى امتلاك الكرة لسباهان وغلق عليهم المسافات خاصة في الأجنحة وذلك نظرا لخط وسطه القوى و ايضا سرعة الانتقال من الدفاع الى الهجوم، هل نستطيع القول إن الدفاع المتماسك منع استقلال من استغلال فرصه التهديفية؟

5-سؤال آخر هل عصبية سابينتو ومشاداته الكلامية مع الحكم أو فريق المقابل يؤثر على أداء لاعبيه؟

6-بالانتقال الى المباراة الثانية، شاهدنا فريق بيرسبوليس بطيئا خلال الشوط الأول وحتى ذوب آهن كاد أن يسجل، بينما تعودنا على بداية هجومية لبيرسبوليس في جميع مبارياته منذ أعوام؟

7-هل كانت لتبديلات گل محمدي بادخال سروش رفيعي وايضا دياباته أثر في حل شيفرة دفاع ذوب آهن؟

8-بعد الذهاب المفاجئ لمهاجم بيرسبوليس 'لوكاديا' وابتعاد باقي مهاجميه عن مستواهم، غير گل محمدي طريقة لعب فريقه ولم يعتمد على المهاجم الصريح، وشاهدنا تسجيل الاهداف عبر لاعبي خط الوسط عدا محمد عمري، هل سينجح گل محمدي بهذه الخطة حتى نهاية الموسم أم عليه شراء مهاجم صريح؟

9-الاستفادة من الكرات الثابتة التي كان بيرسبوليس جيدا فيها هذا الموسم اضافة الى التسديدات، هل كافية للتوفق أمام الفرق التي تلعب بطريقة دفاعية؟

10-گل گهر رغم تعادله في المرحلة الماضية على ارض تراكتور ولكن هو في المرتبة الثالثة خلف سباهان، كيف تنظر الى أداء فريق أمير قلعه نوئي؟