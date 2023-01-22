فنلندا تقرر شراء صواريخ "أرض - جو" من كيان الاحتلال قريبا

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وذكرت الصحيفة "ستختار الوزارة أحد موردّي الأسلحة الإسرائيليين - Israel Aerospace Industries و Rafael Advanced Defense Systems".

وأشار بيان الدفاع الفنلندية إلى أن العرض المقدم من الشركة الأولى يشمل نظامBarak MX ، ومن الثانية نظام "David's Sling". حيث تلقت فنلندا في البداية عروضا من 5 شركات مصنّعة من كيان الاحتلال وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة.

وقال الخبير فرانس بيلتونين: "تقدم وزارة الدفاع معلومات محدودة حول الصفقة المستقبلية. وفي هذه المرحلة لا يمكن الكشف عن حجم الصفقة". وذكرت الصحيفة أن الصفقة قد تكلف هلسنكي غاليا، حيث أن أسعار تلك المنظومات مرتفعة.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة تعتبر مهمّة بالنسبة لفنلندا، حيث تحتاج للحصول على أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى من أجل "سد واحدة من أكبر الثغرات في دفاع البلاد".

الجدير بالذكر أن هلسنكي لا تمتلك أنظمة صاروخية بعيدة المدى في الخدمة منذ أن تخلت عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "بوك" في العقد الماضي.