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وفد من حزب الله يزور باسيل اليوم

وفد من حزب الله يزور باسيل اليوم
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

يزور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا بعد ظهر اليوم الاثنين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ميرنا شالوحي لبحث التطورات السياسية.

العالم - لبنان

نوافيكم بتفاصيل الخبر فور وصولها..

المصدر: قناة المنار

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