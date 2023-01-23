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فيديوغرافيك..

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي". ونفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، ورفعوا أعلام كيان الاحتلال.

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