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وزير الخارجية الايراني يصل الى العاصمة الأوزبكية طشقند

وزير الخارجية الايراني يصل الى العاصمة الأوزبكية طشقند
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان فجر اليوم الثلاثاء إلى طشقند للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لوزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

العالم - ايران

وكان في استقبال وزير الخارجية الايراني لدى وصوله الى مطار طشقند مساعد وزير الخارجية الأوزبكستاني .

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قد غادر طهران مساء الاثنين ، متوجها إلى طشقند ، عاصمة أوزبكستان ، للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

ومن المقرر ان يقوم رئيس الجهاز الدبلوماسي خلال زيارته الى طشقند، الى جانب مشاركته في الاجتماع السادس والعشرين لوزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي ، بلقاء عدد من المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع والتباحث معهم .

يذكر ان اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون لااقتصادي (ايكو) يعقد مرة كل عام فيما تعقد قمة رؤساء دول المنظمة مرة كل عامين .

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي 10 دول هي : جمهورية إيران الإسلامية وباكستان وتركيا وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وجمهورية أذربيجان وتركمانستان.

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