أمريكا..ارتفاع حصيلة القتلى في حادثتي إطلاق النار في كاليفورنيا إلى 7 اشخاص

العالم - الأميركيتان

وأعلن رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على تويتر أن رجال الشرطة هرعوا الى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي".

وأضاف لاحقا "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".

ووقع الحادثان في مزارع قريبة من بعضها البعض في جنوب سان فرانسيسكو، حيث قتل شخص وأصيب ثلاثة في مزرعة ماونتين ماشروم، وفق ما أفادت قناة "آي بي سي 7" نقلا عن مصادر أمنية.

وأضافت القناة على موقعها على الإنترنت أن ثلاثة أشخاص آخرين قتلوا في مزرعة رايس تاكينغ سويل القريبة.

وأكدت قناة "أن بي سي" نقلا عن مصادر خاصة أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى سبعة.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاما 11 شخصا داخل قاعة للترفيه بالقرب من لوس أنجلوس خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية.