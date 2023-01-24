الجمعية المغربية تطالب السلطات بعدم تسليم الناشط حسن آل ربيع للسعودية + فيديو

العالم- المغرب

وجاء في الحساب"طالبت الجمعية #المغربية لحقوق الانسان السلطات المغربية بعدم تسليم المواطن السعودي #حسن_آل_ربيع للسعودية".

#تسليم_حسن_جريمة

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يذكر أنه طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية،الجمعة الماضية، بالحيلولة دون تسليم المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع للمملكة العربية السعودية.

ووفق المراسلة التي توصلت إلى جريدة "الحياة اليومية" بنسخة منها، والموجهة إلى كل من رئيس الحكومة والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنها تتابع بقلق شديد قضية حسن آل الربيع الذي اعتقل بمطار المنارة بمدينة مراكش يوم السبت 15 يناير 2023.

وأكدت بأنه هذه المراسلة تأتي انطلاقا من تخوف الجمعية من القيام بتسليم المواطن السعودي حسن آل الربيع لسلطات المملكة المغربية السعودية، وهو ما يتعارض مع التزامات المغرب الدولية التي أضحت سارية منذ مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة في سنة 1993.

وطالب رفاق عزيز غالي السلطات المغربية بالتدخل العاجل حتى لا يتم خرق المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، والحرص على عدم تسليمه لسلطات بلده، مشددين على أن عكس ذلك، يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطن السعودي، وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية، التي ستسائله عنها لجنة مناهضة التعذيب في جنيف.