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استشهاد إثنین من القوات المنتسبة للامن الداخلي جنوب شرق البلاد

استشهاد إثنین من القوات المنتسبة للامن الداخلي جنوب شرق البلاد
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

 اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان "العميد محمد قنبري"، استشهاد إثنین من القوات المنتسبة الى الامن الداخلي اثر اعتداء شنه مسلحون في المحافظة فجر اليوم الثلاثاء.

العالم - ايران

واوضح العميد قنبري في حديث لمراسل وكالة "ارنا" : في الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء، شن اشرار مسلحون هجوما غادرا على دوریة لقوى الامن الداخلي المكلفين بحماية الامن عند مدخل مدینة بمبور بمحافظة سیستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

وأضاف: بعد عملية إطلاق النار، هرب الاشرار المسلحون بسرعة من مكان الحادث.

وصرح أن الاعتداء أدى الى استشهاد الرائد مختار مؤمني والملازم الثالث أبوذر امیدوار ، واصابة رئيس الرقباء میلاد عبداللهي الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلن أنه منذ اللحظات الأولى لهذا الحادث تم تشكيل فريق خاص لتحديد واعتقال هؤلاء المجرمين، معربا عن امله بأن يتم القبض على المتورطين في أقصر وقت ممكن والحكم عليهم بأقسى عقوبة.

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