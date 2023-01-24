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شاهد.. مستجدات اعتقال المعارض السعودي "آل ربيع" بالمغرب

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

على خطى الأنظمة العربية المتواطئة مع آل سعود، أعتقلت القوات الأمنية المغربية المعارض السعودي حسن آل ربيع من مطار مراكش خلال محاولته السفر الى تركيا، واقتادته الى مكان مجهول تمهيدا لتسليمه للرياض.

العالم - خاص بالعالم

وفي اخر المستجدات منع حسن وهو من أبناء القطيف من التواصل مع عائلته، التي تلقت اتصالا من شخص اخر كان برفقته، حيث ابلغها ان السلطات المغربية تنوي تسليم ابنها الى السلطات السعودية رغم مغادرته لها منذ عام وشهرين بصورة قانونية، وتنقله لاحقا بين اندونيسيا وعمان وعدة بلدان قبل ان يصل الى المغرب، حيث اقام فيها مدة خمسة اشهر تقريبا.

المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان، اكدت ان مغادرة حسن جاءت بعد تصاعد الانتهاكات في المملكة، خصوصا بحق عائلته، حيث شنت القوات الامنية السعودية عدة مداهمات لمنزل عائلته، لاعتقال اخيه منير، كما اعتقلت تعسفا اخاه الاكبر علي ال ربيع، المحكوم عليه بالاعدام على خلفية تهم مزعومة، معتبرة خلال وقفة أمام سفارة المغرب في ألمانيا أن اعتقال حسن، وإمكانية تسليمه إلى السعودية، هو انتهاك للقوانين الدولية.

ولفتت المنظمة الى أنه في حال تسليم حسن آل ربيع، سيكون ذلك تواطؤا وانتهاكا إضافيا يضاف لسجل المغرب الأسود في تعاونها القمعي مع السعودية. حيث سبق ان سلم المغرب الدكتور اسامة الحسيني الى السعودية في مارس / اذار الماضي حيث تعرض للاخفاء القسري، ولايزال معتقلا حتى اليوم.

وبحسب تقارير حقوقية فإنه منذ تولي الملك سلمان السلطة جرى تسليم خمسة معارضين سعوديين من جانب المغرب والفلبين وقطر وعمان، أربعة منهم ما زالوا معتقلين، وتعرضوا لفترات من الإخفاء القسري والتعذيب.

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