نقص خطير في مخزون السلاح الأمريكي بسبب أوكرانيا

العالم - الأميركيتان

وذكرت الدراسة التي نشرها موقع"وول ستريت جورنال" أن أوكرانيا استهلكت مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ "جافلين".

وأشارت الدراسة إلى أن مخزون السلاح الأميركي الحالي غير كاف في وقت الحرب.

وبحسب الدراسة، ستعاني الولايات المتحدة من مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكريا قريبا.

يأتي هذا في وقت قال فيه رئيس قيادة الأسطول الأميركي داريل كودل إن بلاده تعاني من تأخير في استلام الذخيرة.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، أرسلت واشنطن أطنان من المساعدات العسكرية إلى كييف.

إلا أن أوكرانيا لا تزال تطالب الدول الغربية بالمزيد من العتاد الثقيل، مؤكدة أن ذلك سيكون عاملاً حاسما في الحرب مع روسيا.

وتعهدت أوروبا الاستمرار في دعم أوكرانيا بالسلاح في عام 2023، عبر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أكد المضي قدما في تزويد قوات كييف بالسلاح.

كما تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ "سي سبارو" المضادة للطائرات، ضمن حزمة الأسلحة الجديدة.