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مراسل العالم من سوريا..

بالفيديو.. عسكريون روس وسوريون يعيدون ترميم مطار 'الجراح' العسكري

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا ان العسكريين الروس والسوريين أعادوا ترميم مطار "الجراح" العسكري شمالي سوريا، والذي دُمّر أثناء الأعمال العدائية للتنظميات الارهابية المسلحة على البلاد.

العالم - سوريا

واضاف الزميل حسام زيدان ان وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها، أن الطيران العسكري الروسي انتشر في مطار "الجراح" الذي تم ترميمه في سوريا، وأن تفاعله مع القوات الجوية السورية يجعل من الممكن تغطية الحدود الشمالية للبلاد.

وأوضحت الوزارة أن "العسكريين الروس والسوريين أعادوا ترميم مطار الجراح، الذي دمر خلال الأعمال القتالية في الجزء الشمالي من الجمهورية العربية السورية، وقد أتاح ذلك تنظيم الانتشار والاستخدام المشترك لطيران القوات الجوية الروسية والسورية على السواء".

كما جرى نصب معدات للإضاءة وأكثر من 9 كيلومترات من التحصينات، وساحة لاستقبال جميع أنواع وسائل النقل العسكري والطيران التكتيكي التابع للجيش في المطار.

وتم تجهيز برج القيادة والتحكم بوسائل الاتصالات والدعم الفني اللاسلكي للرحلات الجوية، مما يسمح بالرحلات بشكل متواصل، وتم تنظيم الحراسة والدفاع الأرضي حول المطار، ونشر أنظمة الدفاع الجوي الروسية والسورية.

وأضافت الوزارة: "التمركز الجوي المشترك للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح يسمح بتغطية حدود الدولة وضمان سلامة المدنيين في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في الجمهورية العربية السورية".

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مراسل العالم من سوريا.. بالفيديو.. عسكريون روس وسوريون يعيدون ترميم مطار 'الجراح' العسكري

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