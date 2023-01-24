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المركزي الايراني يطلق عمليات لاستقرار سوق الصرف

المركزي الايراني يطلق عمليات لاستقرار سوق الصرف
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، إطلاق عمليات تهدف الى فرض الاستقرار في سوق الصرف.

العالم - ايران

واوضح " محمد رضا فرزين" في تغريدة اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي ومكاتب الصيرفة سيتخذ من اليوم اجراءات مشتركة تهدف الى فرض الاستقرار الاقتصادي في البلاد، حيث سيتدخل البنك في السوق ويحدد تسعيرات.

وكان محافظ المركزي قد صرح في مقابلة تلفزيونية مساء الاحد الماضي، أن المفاوضات البناءة مع شركاء ايران التجاريين اي قطر والامارات والصين والعراق، حققت انجازات جيدة وأدت للوصول الى أرصدة البلاد من العملة الاجنبية.

وشدد على أن البنك لديه اشراف كامل على احتياطي النقد الاجنبي ولايواجة مشاكل في توفير العملة الصعبة.

وأستطرد أنه تم طرح 300 مليون يورو من أرصدة ايران في المصرف العراقي للتجارة ( TBI)عبر منصة "نيما " الالكترونية المحلية المخصصة لبيع العملة يوم السبت الماضي وأن هذه العملية ستستمر من الان فصاعدا.

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المركزي الايراني يطلق عمليات لاستقرار سوق الصرف