وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني في طشقند

العالم - ايران

وناقش امير عبداللهيان اليوم الثلاثاء على هامش الاجتماع السادس والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) مع زرداري.

وتباحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي خلال هذا الاجتماع.

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى طشقند فجر اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

ومن المقرر ان يقوم امير عبد اللهيان خلال زيارته الى طشقند، الى جانب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي، بلقاء عدد من المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع والتباحث معهم.

يذكر ان اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون لااقتصادي (ايكو) يعقد مرة كل عام فيما تعقد قمة رؤساء دول المنظمة مرة كل عامين.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي 10 دول هي : جمهورية إيران الإسلامية وباكستان وتركيا وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وجمهورية أذربيجان وتركمانستان.