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في لقاء خاص مع قناة العالم..

العميد شكارجي: قرار البرلمان الأوروبي سياسي ويتناقض مع القوانين الدولية

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي أن تداعيات قرار البرلمان الأوروبي وضع حرس الثورة الاسلامية في قائمة الإرهاب سترتد عليهم.

العالم - خاص بالعالم

قال العميد شكارجي في مقابلة حصرية مع قناة العالم الاخبارية التي ستبث لاحقا، إن البرلمان الأوروبي لن يؤثر على مهام حرس الثورة الاسلامية.

وأضاف: " أن قرار البرلمان الاوروبي قرار سياسي والهدف منه جس النبض ليروا كيف سترد ايران، وادراج حرس الثورة الاسلامية في قائمة الارهاب يتناقض مع القوانين الدولية كما ان حرس الثورة الاسلامية سيواصل مهامه دون ان يعير اي اهتمام لمثل هكذا قرارات، وعلى الاوروبيين ان يعلمو انه لولا تضحيات حرس الثورة الاسلامية في مكافحة الارهاب لكان اليوم ارهابيو "داعش" يتجولون في ساحات لندن وباريس".

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في لقاء خاص مع قناة العالم.. العميد شكارجي: قرار البرلمان الأوروبي سياسي ويتناقض مع القوانين الدولية