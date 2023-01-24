العميد شكارجي: قرار البرلمان الأوروبي سياسي ويتناقض مع القوانين الدولية

العالم - خاص بالعالم

قال العميد شكارجي في مقابلة حصرية مع قناة العالم الاخبارية التي ستبث لاحقا، إن البرلمان الأوروبي لن يؤثر على مهام حرس الثورة الاسلامية.

وأضاف: " أن قرار البرلمان الاوروبي قرار سياسي والهدف منه جس النبض ليروا كيف سترد ايران، وادراج حرس الثورة الاسلامية في قائمة الارهاب يتناقض مع القوانين الدولية كما ان حرس الثورة الاسلامية سيواصل مهامه دون ان يعير اي اهتمام لمثل هكذا قرارات، وعلى الاوروبيين ان يعلمو انه لولا تضحيات حرس الثورة الاسلامية في مكافحة الارهاب لكان اليوم ارهابيو "داعش" يتجولون في ساحات لندن وباريس".