الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣
١١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ضحايا غابة السلاح في الولايات المتحدة .. قتلى بعمليات إطلاق نار بعدة مدن

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

قتل أكثر من 11شخصا وأصيب آخرون جراء عدة حوادث إطلاق نار شهدتها ثلاث ولايات أميركية مختلفة، هي كاليفورنيا وشيكاغو وأيوا.

روابط ذات صلة

شاهد.. استمرار مسلسل اطلاق النار في أميركا

أمريكا..ارتفاع حصيلة القتلى في حادثتي إطلاق النار في كاليفورنيا إلى 7 اشخاص

مقتل 6 أشخاص بينهم أم ورضيعها بإطلاق للنار على منزل في كاليفورنيا

ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة كاليفورنيا إلى 12 قتيلا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المدعي العام الايراني في رسالة لوزير الخارجية يؤكد ضرورة التصدي للاجراء الاوروبي

سلامي: مستعدون لنقل الخبرات في مجالات الحرب الإلكترونية وحرب المعلومات لسوريا

لإنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز.. قبلان: ما يقوم به البيطار تدمير تعسّفي يطال قضية المرفأ

حول ملف المرفأ.. مصدر قضائي: النيابة العامة التمييزية لن تتعاطى مع قرارات البيطار

ضحايا غابة السلاح في الولايات المتحدة .. قتلى بعمليات إطلاق نار بعدة مدن

في لقاء خاص مع قناة العالم.. العميد شكارجي: قرار البرلمان الأوروبي سياسي ويتناقض مع القوانين الدولية