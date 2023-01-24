آخر مستجدات التحقيق في انفجار بيروت عام 2020

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ولفت حسين عز الدين مراسل قناة العالم الى آخر تطور قضائي حيث أصدر النائب العام التمييزي غسان عويدات ردا واضحا وأبلغه للقاضي البيطار، بأن هذه القرارات مرفوضة بحكم القانون وهي شبه معدومة وغير قانونية وعلل القاضي العويدات هذا القرار بأن القاضي البيطار بعد سنة و3 أشهر مع كف يده لايحق له لا يحق له العودة التلقائية لاتخاذ اي قرار من هذا النوع، وعندما قبل ردود كف اليد وعدم متابعته لهذا الملف عليه أن يخضع للقرارات التي أتت ضده، وبالتالي أبلغ الموقوفين واهاليهم بأن قرارات اخلاء السبيل التي صدرت عن البيطار هي غير قانونية لان القاضي البيطار لم يعد بقراراته للمحاكم المعروضة في لبنان، وبالتالي يعتبر كل ما قام به القاضي البيطار غير قانوني.

ولفت مراسلنا الى ارتفاع لائحة الاتهامات الى 15 شخصا وحدد القاضي البيطار المعني بانفجار بيروت شهر شباط شهرا لبدء التحقيق والاستماع للمتهمين.

وكانت قد نقلت وكالة رويترز عن مصادر قضائية لبنانية قولها إن البيطار وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن الانفجار الذي وقع عام 2020، وأودى بحياة 220 شخصا، كما قرر الادعاء على آخرين، بينهم مدير الأمن العام، ومدير جهاز أمن الدولة.

هذا وأفادت مصادر محلية بأن النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع قرارات البيطار كأنها لم تكن. واستأنف البيطار تحقيقاته الإثنين بعد ثلاثة عشر شهرا على تعليقها بسبب دعاوى رفعها ضده بعض المدعى عليهم.



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