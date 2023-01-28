وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني يزور السليمانية لكسر الجمود السياسي

العالم - خاص بالعالم

وتاتي هذه الاحداث بعد مقاطعة نائب رئيس الحكومة قباد طلباني جلسات مجلس الوزراء في الاقليم.

ابرز الخلافات في البيت الكردي جملة من المسائل العالقة والتي لا بد من معالجتها عبر الحوار، لأن هذين الحزبين يحملان على عاتقهما مسؤولية الحفاظ على مصالح منطقة إقليم كوردستان ومعالجة تلك المشاكل التي تتطلب عقد أكثر من اجتماع.

مطالبات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من الوفد المفاوض اربع ملفات مهمة متضمنه الملف السياسي والاقتصادي والامني وادراة منطقة الاقليم.

كل هذه الملفات تمهد لااجراء الانتخابات وتحديد موعدها بعد استجابة الحزب الديمقراطي للمطالب

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