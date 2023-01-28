السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الفلسطينييون يرون في عمليات القدس ردا على جرائم الإحتلال

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

ليست المعركة معركة ثار، هكذا يراها الفلسطينييون بل هي معركة حق، وبما ان لكل فعل ردة فعل فلولا النفاق الدولي لكانت قراءة المشهد بان من بدا الفعل بمجزرة تجاوزت حدود العقل ما كان عليه ان ينتظر الصمت من الطرف الاخر.

العالم - خاص بالعالم

ما بعد عملية النبي يعقوب عملية جديدة في بلدة سلوان نفذها فلسطيني ايضا من حملة الهوية المقدسية ادت الى اصابات في صفوف المستوطنين لتشكل حلقة جديدة في معركة بين الفلسطينيين والمحتل، كانت احدى حلقاتها مجزرة جنين وعملية النبي يعقوب بعد ساعات وعملية سلوان.

مشهد يؤكد ان الحديث عن انتفاضة فلسطينية جديدة لم يعد توقعات بل اصبحت حقيقة حاضرة .

وبقراءة المشهد الاسرائيلي داخليا فان العمليتين في النبي يعقوب والقدس المحتلة اصابتا اليمين المتطرف في مقتل لعدة اسباب اولا ان كثيرا من الاسرائيليين سيحملونه مسؤولية ما حدث بوصفه هو من يعمل على استفزاز الفلسطينيين.

وثانيا ان هذا اليمين الذين يجلس في موقع القرار لن يستطيع ان يتخذ اجراءات اكثر من التي اتخذها في وقت سابق ليحد من العمليات التي توصف بالفردية.

واذا كانوا يمتلكون العصا الغليظة كما يظن بن جفير وسموطرتش فان صفات هذه العصا وغلظتها تتهاوى امام فلسطيني قرر ان يتقدم منتشيا نحو الموت.

عندما تفقد كل ما يمكن ان تهدد به الاخر او بالاحرى عندما تسقط من يديك قوة الردع تكون قد هزمت بالفعل وهو ما يحدث الان مع الاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الجهاد الاسلامي تبارك عملية سلوان البطولية في القدس المحتلة

بالفيديو: عملية سلوان حملت رسائل الى العالم بأسره مفادها...

شاهد.. الشعب الفلسطيني مرة أخرى ينسف مزاعم الاحتلال

اجتماع طارئ لكيان الاحتلال اليوم في مقر الشاباك وليس قاعدة كيرياه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لندن تكشف عن الموعد المحتمل لإرسال طائرات عسكرية حديثة لكييف

"الفتح"العراقي يدين الأعمال العدوانية الصهيونية ضد الفلسطينيين

مسؤولون صهاينة يدرسون ترحيل عوائل منفذي عمليات المقاومة

بالفيديو.. الفلسطينييون يرون في عمليات القدس ردا على جرائم الإحتلال

بالفيديو.. إحتفالات واسعة بغزة والضفة ابتهاجاً بعملية القدس البطولية

الجهاد الإسلامي: موقف تركيا والإمارات من عملية القدس خيانة للشعب الفلسطيني