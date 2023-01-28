الفلسطينييون يرون في عمليات القدس ردا على جرائم الإحتلال

العالم - خاص بالعالم

ما بعد عملية النبي يعقوب عملية جديدة في بلدة سلوان نفذها فلسطيني ايضا من حملة الهوية المقدسية ادت الى اصابات في صفوف المستوطنين لتشكل حلقة جديدة في معركة بين الفلسطينيين والمحتل، كانت احدى حلقاتها مجزرة جنين وعملية النبي يعقوب بعد ساعات وعملية سلوان.

مشهد يؤكد ان الحديث عن انتفاضة فلسطينية جديدة لم يعد توقعات بل اصبحت حقيقة حاضرة .

وبقراءة المشهد الاسرائيلي داخليا فان العمليتين في النبي يعقوب والقدس المحتلة اصابتا اليمين المتطرف في مقتل لعدة اسباب اولا ان كثيرا من الاسرائيليين سيحملونه مسؤولية ما حدث بوصفه هو من يعمل على استفزاز الفلسطينيين.

وثانيا ان هذا اليمين الذين يجلس في موقع القرار لن يستطيع ان يتخذ اجراءات اكثر من التي اتخذها في وقت سابق ليحد من العمليات التي توصف بالفردية.

واذا كانوا يمتلكون العصا الغليظة كما يظن بن جفير وسموطرتش فان صفات هذه العصا وغلظتها تتهاوى امام فلسطيني قرر ان يتقدم منتشيا نحو الموت.

عندما تفقد كل ما يمكن ان تهدد به الاخر او بالاحرى عندما تسقط من يديك قوة الردع تكون قد هزمت بالفعل وهو ما يحدث الان مع الاحتلال.

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