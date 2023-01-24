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كاظمي قمي: على الأمم المتحدة دعم إيران بتقديم الخدمات للمهاجرين الأفغان

كاظمي قمي: على الأمم المتحدة دعم إيران بتقديم الخدمات للمهاجرين الأفغان
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

دعا كاظمي قمي الأمم المتحدة باستخدام كافة إمكانيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة الشعب الأفغاني وزيادة التعاون الإقليمي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لشعب هذا البلد.

العالم - إيران

والتقى الممثل الخاص لرئيس الجمهورية ورئيس الممثلية السياسية الإيرانية في أفغانستان حسن كاظمي قمي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أتانابايوا في مبنى سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في كابول.

ودعا كاظمي قمي في هذا الاجتماع الأمم المتحدة لاستخدام كافة إمكانيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية و طاقاتها لمساعدة الشعب الأفغاني وزيادة التعاون الإقليمي لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لشعب هذا البلد.

كما أعلن قمي استعداد ايران للمساعدة في تفعيل قدرات و طاقات أفغانستان بمساعدة الأمم المتحدة.

هذا وكان التصدي لظاهرة الإرهاب والجماعات الإرهابية خاصة داعش من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع.

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