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'غروسي': الاتفاق النووي لم يمت وسأزور إيران في شباط

'غروسي': الاتفاق النووي لم يمت وسأزور إيران في شباط
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أحدا لم يعلن موت الاتفاق النووي معلنا أنه سيزور إيران في فبراير المقبل.

وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور إيران في فبراير المقبل، موضحا قوله "أعتقد أنني سأزور طهران في فبراير لبحث هذه القضية وغيرها من القضايا التي وصفتها لكم؛ ربما الحديث عن محادثات سياسية ضرورية للغاية".

وأوضح في جانب آخر من تصريحاته إنه على الرغم من تكديس المواد النووية اللازمة لبناء عدة أسلحة نووية، فإن إيران لم تقدم على الانتشار النووي.

وتابع غروسي انه "لم يكن لديهم انتشار نووي بعد.. هذا هو سبب حاجتنا للتفاعل ".

ووصف غروسي الاتفاق النووي بأنه "عبوة فارغة" في الوقت الحالي، لكنه قال: "لم يعلن أحد عن موت هذا الاتفاق، لكن لا توجد التزامات، وكما سمعتم، تم انتهاك القيود الموجودة في الاتفاق النووي عدة مرات."

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