الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رداً على إحراق نسخ من القرآن الكريم

الأزهر يدعو إلى مقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية

الأزهر يدعو إلى مقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

طالب "الأزهر الشريف" الشعوب العربية والإسلامية، بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها، واتخاذ موقف قوي وموحّد نصرةً للقرآن الكريم.

العالم - مصر

وقال الأزهر في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ مقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية، يعد "ردّاً مناسباً لحكومتي هاتين الدَّولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم، والتمادي في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها حرية التعبير".

كما رأى الأزهر أنّ حرق القرآن الكريم هو "ديكتاتورية الفوضى، وسوء الأدب، والتسلط على شعوبٍ راقيةٍ مرتبطةٍ بالله وهداية السماء".

وشدّد الأزهر على "ضرورة التزام الشعوب العربية والإسلامية بهذه المقاطعة، وتعريف أطفالهم وشبابهم ونسائهم بها، وأن يعلموا أن أي عزوف أو تقصير في هذا الأمر هو تخاذلٌ صريحٌ عن نصرةِ الدين، الذي يستفزون المسلمين بالتطاول عليه، إلا حين يكونون وجهاً لوجهٍ أمام ضرورات المادَّة والمال والاقتصاد التي لا يفهمون لغةً غير لغتها، ولا يقدسون أمراً غير قوانين الوفرة والإنتاج والاستهلاك".

كذلك، دان الأزهر في وقت سابق، "إقدام مجموعة من المجرمين التابعين لليمين المتطرف السويدي على حرق المصحف الشريف"، محمّلاً "السلطات السويدية مسؤولية تكرار الإساءة للمقدسات الإسلامية واستفزاز المسلمين حول العالم".

وطالب المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية.

وجاءت تصريحات الأزهر الشريف، بعد أن أصدرت السويد، في وقتٍ سابق، قراراً يسمح لزعيم حزب "الخط المتشدّد الدانماركي"، اليميني المتطرّف، راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

وبعد السويد، مزّق زعيم حركة "بيغيدا" المناهضة للإسلام في هولندا، إدوين واجنسفيلد، نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى البرلمان في لاهاي.

روابط ذات صلة

وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات يغيبون عن اجتماع الجامعة العربية في ليبيا

أهالي الجولان السوري المحتل يوجهون رسالة إلى مصر بعد قرارها الأخير حولهم

البيان الختامي لقمة السيسي وعباس والملك عبدلله الثلاثية في القاهرة

مصر تلجأ إلى الصين لإيجاد تسوية حول 'سد النهضة'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هكذا انقلب مخطط الضم الاسرائيلي بالضفة ضد الصهاينة؟

ألمانيا وأمریکا تقرران إرسال دبابات "ليوبارد" و"أبرامز" إلى أوكرانيا

رداً على إحراق نسخ من القرآن الكريم الأزهر يدعو إلى مقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية

إدانات عربية واسلامية بعد تمزيق نسخة من المصحف الشريف وإحراقها في هولندا

كريس هبكينز يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفاً لجاسيندا أردرن

توقف أوروبي عن اجراءات عدائية ضد حرس الثورة