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العراق يعلن استغناءه عن القوات القتالية الأجنبية

الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنّ بلاده ليست بحاجة لقوات قتالية أجنبية بل لقوات استشارية لسد احتياجات التدريب والتجهيز. 

العالم - مراسلون

وقبيل زيارة مرتقبة الى فرنسا، قال السوداني إنّ بغداد بحاجة دائمة إلى مراجعة علاقاتها مع التحالف الدولي، ورسم خارطة التعاون المستقبلي في ظل تطور القدرات القتالية للقوات العراقية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تعزيز علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، واعتماد سياسة الشراكة مع دول العالم.

كما أشار السوداني الى استمرار بغداد بمساعيها في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض.

وقال مدير مكتب قناة العالم في بغداد نويد بهروز ان السوداني يحاول مسك العصا من الوسط، قبيل زيارته لباريس وواشنطن، لتخفيف ضغط الولايات المتحدة وحلفاءها علی العراق والذي تمثل بحظر علی المصارف العراقية ما أدی الی ارتفاع أسعار الدولار في العراق.

ويری خبراء ان هذا الاجراء الاميركي يأتي من أجل اثارة البلبلة ضد حكومة السوداني والسوداني يحاول تفادي هذه البلبلة من خلال اتخاذ مواقف وسطية.

وأوضح بهروز ان كل التقييمات العراقية من قبل القوات العراقية والجيش العراقي ووزارة الدفاع العراقية تؤكد ان العراق لم يعد بحاجة الی وجود قوات حتی استشارية علی الاراضي العراقية فالجيش العراقي والحشد الشعبي قويان وأثبتا جدارتهما في الدفاع عن العراق.

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