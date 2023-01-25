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نائبة عراقية: إلغاء مكاتب المفتشين اسهم بـ'سرقة القرن'

نائبة عراقية: إلغاء مكاتب المفتشين اسهم بـ'سرقة القرن'
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعتبرت عضو في البرلمان العراقي ناهدة الدايني ، اليوم الأربعاء، ان إلغاء مكاتب المفتشين العموميين خطوة خاطئة وانها السبب في حصول "سرقة القرن"، فيما أشارت إلى أن دائرة الفساد اتسعت بإلغاء مكاتب المفتشين .

العالم - العراق

وقالت الدايني، إن "إلغاء مكاتب المفتشين العموميين اسهم بزيادة الفساد كما حدث في صفقة القرن "، مبينة أن "هنالك تحركات ومطالبات نيابية الى اعادة النظر بإرجاع مكاتب المفتشين في جميع الوزارات والهيئات لمتابعة والحد من الفساد ".

وأضافت، ان "إلغاء مكاتب المفتشين خطوة خاطئة تتحملها الحكومة السابقة ، وأوضحت أن " إلغاؤها اسهم بزيادة الفساد دون محاسبة ".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون أكد في حديث سابق لوكالة "المعلومة" ان هنالك كتل سياسية داخلية لا تستسيغ فتح ملفات الفساد والكشف عن المتورطين فيه، لا تدعم ملف استرداد الاموال التي تمت سرقتها في سرقة القرن والكشف عن الصفقات الاخرى".

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نائبة عراقية: إلغاء مكاتب المفتشين اسهم بـ'سرقة القرن'