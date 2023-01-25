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العراق يستضيف بطولة آسيوية منتصف 2023

العراق يستضيف بطولة آسيوية منتصف 2023
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

كشف اتحاد الكرة ، عن عزم العراق استضافة بطولة آسيوية منتصف العام الجاري 2023.

العالم - العراق

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، أن :"رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال غادر الى الأردن اليوم للقاء رئيس اتحاد غرب آسيا للتوقيع على تنظيم العراق لبطولة غرب آسيا للناشئين منتصف العام الجاري".

وأضاف "في غالب الأمر هكذا بطولات لاتكون فيها افتتاحيات الا ان العراق عازم على إضافة بصمته فيها".

وأشار بحر العلوم الى انه "وحال عودة رئيس الاتحاد سيجتمع بالحكومة لبحث متطلبات انجاح البطولة وتشكيل لجنة مختصة حيال ذلك".

وكانت محافظة البصرة نظمت هذا الشهر بطولة كأس الخليج الفارسي 25 من 5 الى 19 من الشهر الجاري بحفل إفتتاح بهيج.

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العراق يستضيف بطولة آسيوية منتصف 2023

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