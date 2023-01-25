شاهد.. شهيد فلسطيني بنيران جيش الإحتلال في قلقيلية

العالم - خاص بالعالم

وكان الاحتلال ادعى ان الشاب عارف الحلوح قام بمحاولة تنفيذ عملية طعن بحق مجموعة من جنوده الى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال خمسة عشر فلسطينيا في الضفة الغربية من بينهم المرابطة هنادي الحلواني.

في التفاصيل، مشهد لا تره الا في فلسطين ويحمل اوجه تفسير مختلفة لكن النتيجة شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال واحتجاز لجثمانه ، الشاب عارف الحلوح ارتقى برصاصات الاحتلال بالقرب من مستوطنية قدوميم الى الشرق من قلقلية واحتجز الاحتلال جثمانه كالعادة ، ورواية الاحتلال الاسرائيلي ان الشاب حاول تنفيذ عملية طعن وبان الجنود باشروا باطلاق النار عليه ضمن ما يسمى ساسية التحييد، ورغم ان الرواية الاسرائيلية هي محل شك دائما الا ان عملية اطلاق النار بكثافة تبتعد تماما عما يسميه الاحتلال تحييد منفذ عملية الطعن وانما الهدف دائما القتل .

في احصائية للاحتلال الاسرائيلي خلال اربعة وعشرين ساعة اكثر من خمسة عشر عملا مقاوما في الضفة الغربية ، والامر هو جزء من ردة الفعل على الممارسات الاسرائيلية التي لا تنتهي وعلى راسها الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين ففي الساعات الاخيرة خمسة عشر فلسطينيا اعتقلوا في الضفة والقدس من بينهم احدة المرابطات في المسجد الاقصى المبارك.

الاحتلال الاسرائيلي يفرض على الفلسطينيين عبر ما يسميه عملية كاسر الامواج ان تكون امواجهم اقوى من صخر الاحتلال .