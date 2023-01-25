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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: سأزور ايران في فبراير/ شباط المقبل
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم يعلن أحد موت الاتفاق النووي وإيران لم تشرع بالانتشار النووي لذا يجب علينا التعامل معها
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-01-2023
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الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.