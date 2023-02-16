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الانقسام في الكيان الصهيوني قد يؤدي الى اقتتال داخلي

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ان الحرب الاهلية الباردة التي تدور اليوم رحاها بداخل الكيان لم تتحول حتى الآن الى حرب ساخنة.

العالم غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، وجود الكثير من المؤشرات ومصادر للقلق تشير الى امكانية تحول النقاش الجاري اليوم بدرجات التخوين العالية والاختلاف حول البرنامج السياسي و الاصلاحات الجذرية وحول الحكم بداخله من الممكن ان تتحول الى حرب أهلية ساخنة وصدامات مباشرة.

ولفت عواضة الى أن الانقسام الموجود اليوم بداخل الكيان الصهيوني هو انقسام عامودي حاد جدا بين مكونين أو كتلتين صلبتين الكتلة الأولى هي كتلة نتنياهو بفارق بسيط جدا بالاصوات بين الكتلة المعارضة له وهذا الأمر وصل اليوم الى حد انه لم يعد امكانية للتعايش بين هذين التوجهين المختلفين بدرجة أساسية حول موضوع ادارة من يسمى بالدولة بداخل الكيان الاسرائيلي لان العقل الحاكم هو عقل ديكتاتوري.

نناقش في حلقة برنامج"غياهب الكيان"، موضوع الانقسامات والخلافات بين الصهاينة والتهديدات بالقتل وخطاب الكراهية والتحريض فضلا عن الهلع الذي يعيشه الصهاينة لاسيما الأطفال والقصر الذين يتعرضون لجرائم العنف.

ويتطرق البرنامج الى الانقسامات الحادة بين الصهاينة لاسيما بعد تشكيل حكومة نتنياهو وما تزمع القيام به من تغييرات في القضاء خاصة أن هذه الانقسامات ولدت حالا من الغضب عند شريحة واسعة من الصهاينة الذين باتوا يهددون بالمواجهة المسلحة ما أثار قلقا صهيونيا من اندلاع حرب أهلية في الكيان.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، في توقع أن تبدأ عمليات اغتيال في داخل الكيان ربما تطال المستشار القضائي للحكومة كما يقول ناشط صهيوني.

ورصد البرنامج موضوع مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية والاجتماعية وتصاعد الخلافات والانقسامات السياسية داخل الكيان دعا أصحاب شركات استثمارية كبرى الى مغادرة الكيان في تعبير عن تردي الأوضاع التي يعيشها الصهاينة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...


يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6519543

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