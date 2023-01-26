أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون دعما للقاضي البيطار

العالم - خاص بالعالم

المتظاهرون الذين تجمعو امام بوابه قصر العدل للاحتجاج على ما قالوا انها خطوات اتخذت لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت اعلنوا اعتصام مفتوح وطالبوا بالسماح للقاضي طارق البيطار بمواصلة تحقيقه وعدم اقالته من قبل المدعي العام ومجلس القضاء.



التطورات الحاصلة امام مبنى قصر العدل تاتي على خلفية اعلان القاضي طارق البيطار يوم الاثنين الماضي استئناف عمله بعد تجميد استمر ثلاثة عشر شهرا بسبب شكاوى قانونية.

لكن النائب العام التمييزي غسان عويدات عارض هذه الخطوة قائلا إن البيطار ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.

كما طلب النائب العام عويدات من النيابة العامة ومحكمة التمييز عدم استلام أي قرار يصدر عن البيطار كما اشارت وسائل اعلامية ان عويدات أحال ملف القاضي إلى هيئة التفتيش القضائي وكلف المباحث الجنائية بتنظيم محاضر وإحالتها للقضاء إذا خاطب البيطار محكمة التمييز.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول قضائي أن عويدات ادعى الأربعاء أيضا على قاضي التحقيق بتهمة التمرد على القضاء واغتصاب السلطة.



هذا وكانت قوى سياسية في لبنان اعترضت في وقت سابق، على عمل قاضي التحقيق واتهمته بتسييس الملف، وطالبت بتنحيته عن قضية انفجار المرفأ مضيفة ان تصعيد البيطار ومحاولته حرف الملف عن مسارة يعيد الى الأذهان تنبؤاتٍ أميركيةً بالفوضى وتفككِ الدّولة في لبنان.



من جهتهِ، حذرَ رئيسُ حكومةِ تصريفِ الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من تداعياتٍ خطيرة للانقسامات القضائية في البلاد على خلفيةِ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقال في بيان أنّ الانقساماتِ في الهيئة القضائية تُنذِرُ بتداعياتٍ خطيرة إذا لم يعملْ المَعنيون على حلِها بحكمة بعيداً عن السجالاتِ السياسية.



ومع تصاعد التوتر سجلت العملة اللبنانية ايضا انهيارا جديدا امام العملات الاجنبية حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي الستين ألف ليرة في انهيار غير مسبوق للعملة.

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