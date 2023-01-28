فيديو يظهر ضربا وحشيا لأميركي من أصول إفريقية على يد الشرطة

العالم - خاص بالعالم

واقعة اثارت الغضب في الشارع الاميركي واعادت الى الاذهان مأساة مقتل جورج فلويد قبل ثلاثة اعوام خاصة بعد نشر تسجيل مصور للضحية اثناء ضربه وهو يصرخ وينادي والدته بينما كان الضباط الخمسة ينهالون عليه باللكمات والهراوات.



وقالت والدة نيكولز:"لم ارى الفيديو لكن ما سمعته مروع جدا. من لديه أطفال من فضلك لا تدعهم يروه . قلبي مكسور كون ان ولدي كان يناديني ويحتاجني ولم أكن موجودة من أجله".



التسجيل تم نشره بعد يوم واحد من اتهام الشرطيين الخمسة وجميعهم من أصحاب البشرة السوداء بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الثانية. ومع ظهوره وبثه اندلعت احتجاجات في عدة مدن اميركية منها مدينة ممفيس حيث قطع متظاهرون طريقا رئيسيا وسط هتافات لا عدالة .. لا سلام. وأغلقت المدارس مبكرا خوفا من اضطرابات.



وقالت امرأة محتجة:" للاسف من المخزي ان يقوم بهذا العمل ضباط شرطة أميركيون من أصل افريقي. لكن الامر لا يفاجئني ، لعقود رأينا الشيء نفسه. انهم يخدمون نفس نظام تفوق البيض. الامر مثير للاشمئزاز. هم يقومون بعملهم وهو إرهاب المجتمع".

وقالت محتجة أخرى:"بالنسبة لي ، لا يوجد شرطي جيد. لا يهم ما هو عرق الشرطي. لقد تم تعيينهم لحمايتنا لكنهم يفشلون في ذلك في جميع أنحاء البلاد والقتل هو كلمة مناسبة لوصف ما حدث".



كما تجمع العشرات في تايمز سكوير بنيويورك ورددوا شعارات تطالب بوضع حد لإرهاب الشرطة التي اعتقلت عددا من المحتجين. فيما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن المتظاهرين للحفاظ على السلمية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...