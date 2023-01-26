هاشتاغ.. التطبيع بين السعودية وكيان الاحتلال + فيديو

العالم – السعودية

وشيئا فشيئا يتجه التطبيع بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة الإعلان الرسمي: زيارات وتعاون في كافة المجالات، وتلميحات سعودية بأن التطبيع يصب في مصلحة المنطقة.

طبعا كلنا شاهدنا كيف كان تطبيع بعض الأنظمة العربية مؤخرا يصب في مصلحة المنطقة حيث وصلت انتهاكات كيان الإحتلال إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت هناك تعليقات كثيرة حول التقارب السعودي الإسرائيلي.. "نعيمة اللوزي" كتبت هنا: أمر طبيعي أن يستمر المجرم في الفساد طالما لم يجد من يردعه و يقيم عليه حد الله، و لكن لا عليه فالله حي لا يموت بأمره عليم خبير و إنما يمهله لأجل مسمى، فإذا جاء أجله أخذه أخذ عزيز مقتدر.

"كيمو المالكي" علق بدوره: "ما نبي علاقات مع إسرائيل.. ما نتشرف فيهم."

أما "ران سكاي" فغرد: التطبيع الرسمي لكل الدول العربية للأسف عشان المسلوخة ما تضحك على المذبوحة.. نفس المخطط ساري التنفيذ.

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