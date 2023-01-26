هاشتاغ.. قضية المواطن السعودي حسن آل ربيع + فيديو

العالم – السعودية

وآخر الأمثلة قضية المواطن السعودي حسن آل ربيع الذي اعتقل في المغرب بطلب من الرياض، فيما تحذر منظمات حقوقية من تسليمه للسعودية حيث سيكون مصيره مجهولا.

وكانت هناك انتقادات ودعوات للإفراج عن حسن آل ربيع من قبل المغرب وعدم تسليمه للسعودية.. "سياف" علق في هذا الإطار: حسن آل ربيع حتى وهو في المغرب ما تركته في حاله حكومة المافيا.

"فؤاد ابراهيم" أيضا علق: بصوت واحد نقولها للمغرب تسليم حسن جريمة ليس بالغريب بأن يبتعد حسن آل ربيع عن السعودية.. شاهد بعينه مداهمات متكررة على منزل أسرته ولديه أخ محكوم بالإعدام وأبناء عموم معتقلون ظلما وضحايا إعدامات وقتل خارج نطاق القانون بتهم باطلة لا صحة لوجودها.

حساب "قلم رصاص" أيضا علق: حسن آل ربيع الموقوف في المغرب ليس مطلوبا ولم يشارك في حراك 2011، وكان خارج البلاد للدراسة في كندا، ولكن اعتقاله هو من أجل الضغط على أخيه المقيم في أميركا لتسليم نفسه.

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