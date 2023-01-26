قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وأنباء عن إشتباكات عنيفة وإصابات خطيرة + فيديو

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر أمنية، باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة، بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر، بأن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مخيم جنين جاءت في أعقاب اكتشاف المقاومة لقوات صهيونية خاصة تسللت لمخيم جنين، حيث أمطرها المجاهدون بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

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وبحسب المصادر، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مخيم جنين في ظل تواصل الاشتباكات العنيفة داخل المخيم وعلى أكثر من محور.

وأفادت مصادر محلية، أنه تم إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين.، فيما تمنع قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من دخول مخيم جنين لإسعاف المصابين.

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من جانبها، قررت مديرية التربية والتعليم في جنين تأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحًا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

جدير ذكره أن مدينة وخيم جنين تشهد اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي تحاول اقتحام المدينة والمخيم وسط مقاومة عنيفة من المقاومين.

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ويُشار إلى أنه قدمت مدينة جنين 9 شهداء منذ بداية العام الحالي كان آخرهم القائد في كتيبة جنين أدهم جبارين، والمدرس جواد بواقتة.

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