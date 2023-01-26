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انطلاق الدورة الـ 29 لمؤتمر الصلاة العام مستهلا بخطاب سماحة القائد

انطلاق الدورة الـ 29 لمؤتمر الصلاة العام مستهلا بخطاب سماحة القائد
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

بدات اعمال "مؤتمر الصلاة العام" في دورته التاسعة والعشرين في مبنى وزارة الداخلية بطهران، بقراءة خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله السيد علي خامنئي"،

العالم - ايران

يتبع ...

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انطلاق الدورة الـ 29 لمؤتمر الصلاة العام مستهلا بخطاب سماحة القائد

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