لهذا السبب.. بن سلمان يسكت صوت المعارضة! +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال اللقيس في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ، إن سيناريو بن سلمان للفعاليات الترفيهية جاء في إطار تلميع صورته أمام الغرب وإعلان استعداده للذهاب معهم لآخر الطريق، من أجل إطالة عمره السياسي في الحكم ليصبح ملكا خلفا لوالده سلمان، لهذا يقوم بعملية طمس وابادة لاي صوت معارض له، مشيرين الى ان بن سلمان يتوج هذا السيناريو باعلان علاقته مع الكيان الصهيوني.

واوضح الباحث السياسي، أن محمد بن سلمان يحاول إسكات صوت المعارضة، لانها تنتقد مشروعه الهادف الى ضرب كل المؤسسة الدينية، مشيرا الى أن السعودية تقوم على المؤسسة الدينية والسياسية وعند ضرب المؤسسة الدينية تصبح الدولة مهزوزة وغير متوازنة وعلى حافة الانهيار الداخلي، لذا بن سلمان يحاول ضرب كل الطبقة المؤثرة في المجتمع ازاحتها من الساحة السياسية، بشكل مطلق ليستفرد بادارة الدولة.

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