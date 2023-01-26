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نشر تفاصيل عن مجزرة جنين..نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية + فيديو

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الخميس، تفاصيل عن المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتسببت باستشهاد 9 مواطنين.

العالم - الإحتلال

وزعمت الصحيفة، أن العملية استهدفت خلية لمقاومين كانت تخطط لتنفيذ عمليات كبيرة في المدى القريب، وأن "تنفيذ العملية العسكرية في مخيم جنين نهارًا تدلل على أهميتها".

وذكرت الصحيفة أن "العملية استهدفت مسلحين تحصنوا في منزل، تم محاصرته واستهدافه بصواريخ" حسب تعبيرها.

كما اشتركت عدة وحدات عسكرية في الهجوم، بينها وحدة "يمام" الخاصة ووحدات "ماغلان" و"خروف".

وتستعد المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وفق الصحيفة، لخيارات التصعيد على جبهة قطاع غزة، في أعقاب الهجوم على جنين.

ونقلت "يديعوت" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه يخشى من أن تنتقل تداعيات الهجوم إلى خارج حدود جنين.

وأضاف أن هذا هو عدد الشهداء الأكبر في عملية واحدة خلال الأشهر الأخيرة.

في حين، زعمت صحيفة "معاريف" العبرية أن هدف العملية هو الوصول إلى 3 مطلوبين من الجهاد الإسلامي، متهمين بتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش في الفترة الأخيرة واستعدوا لتنفيذ عملية كبيرة.

وذكرت أن "الثلاثة فتحوا النار تجاه القوة بعد محاصرتهم في منزل"، مشيرة إلى أن "اثنين قتلا في الاشتباكات واعتقل الثالث".

بينما أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إجراء جلسة تقييم للأوضاع الأمنية بعد ظهر اليوم في أعقاب العدوان على مخيم جنين.

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