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شاهد..تشييع جثامين شهداء جنين بحضور جماهير حاشدة

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

شيع عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الخميس، في موكب جنائزي مهيب جثامين مجزرة جنين ومخيمها، حيث ارتقى تسعة شهداء وأصيب آخرين خلال اقتحام المخيم صباح اليوم.

العالم - فلسطين

وحمل المشيعون، جثامين الشهداء التسعة على الأكتاف، من أمام مستشفى جنين الحكومي في مسيرة جابت شوارع المدينة، فيما عم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة دموية في جنين ومخيمها، وأعلنت وزارة الصحة، أن حصيلة العدوان، 9 شهداء بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة.

والشهداء هم: صائب عصام محمود ازريقي (24 عاما) من مدينة جنين، وعز الدين ياسين صلاحات (26 عاما)، وعبد الله مروان الغول، ووسيم أمجد جعص، والمسنة ماجدة عبيد من مخيم جنين، ومعتصم أبو الحسن من اليامون، ومحمد محمود صبح، والشقيقين محمد ونور سامي غنيم من برقين، وتم نقل جثامين الشهداء إلى برقين، واليامون، ومخيم جنين، لمواراتهم الثرى.

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