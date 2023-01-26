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مراسلة العالم: انباء أولية عن شهيد عاشر برصاص الاحتلال في جنين

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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