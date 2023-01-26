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إيران تدين بشدة اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين

إيران تدين بشدة اجتياح قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة بالهجوم الهمجي الذي شنته القوات الصهيونية اليوم على مخيم جنين في الضفة الغربية.

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الخميس ندد كنعاني بشدة بالهجوم الوحشي للجنود المجرمين لكيان الفصل العنصري الصهيوني على مخيم جنين بالضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم.

ووصف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني صمت وتراخي المحافل الدولية المسؤولة والأدعياء الكاذبين لحقوق الإنسان في الغرب بشأن الجرائم اليومية لكيان الاحتلال بأنه مؤلم ومدعاة للخزي.

كما دعا كنعاني إلى وحدة المواقف والعمل المنسق للحكومات الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته المشروعة ضد المحتلين الصهاينة والعمل الجاد لمنع الممارسات اللاإنسانية والإرهابية لكيان الفصل العنصري الصهيوني.

يذكر أن 9 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة، استشهدوا فيما أصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص جنود الاحتلال الصهيوني، خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم جنين شمال الضفة الغربية.

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