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دمشق: بيان ممثلي واشنطن وباريس ولندن وبرلين المشترك محاولة يائسة لإطالة الأزمة

دمشق: بيان ممثلي واشنطن وباريس ولندن وبرلين المشترك محاولة يائسة لإطالة الأزمة
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية السورية، مساء يوم الخميس، بيانا ردت فيه على البيان المشترك لممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بجنيف.

العالم-سوريا

وأكدت الخارجية أن ما جاء في البيان المشترك لممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بجنيف، عقب لقائهم المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، محاولة يائسة لإطالة الأزمة في سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" "إن ما جاء في البيان ما هو إلا تكرارا ممجوجا، ومحاولة يائسة لمتابعة جهودها الرامية لإطالة الأزمة في سوريا، وتبرير انتهاكاتها لسيادتها ومحاولتها التدخل بشؤونها الداخلية".

وأضافت الوزارة: "من المفارقة أن هذه الدول لم تتطرق إلى قرار مجلس الأمن 2253 الخاص بمكافحة الإرهاب، ولا إلى قراره 2672 الذي ينص على دعم مشاريع التعافي المبكر، الأمر الذي يعني استمرار دعمها للإرهاب وعرقلتها لجهود تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وخاصة الكهرباء التي تؤثر على مختلف مجالات الحياة".

وأفادت الخارجية بأن هذه الدول لو كانت حريصة حقا على الوضع الإنساني في سوريا، لكان عليها من باب الأولى أن ترفع فورا إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية واللاأخلاقية عن الشعب السوري.

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دمشق: بيان ممثلي واشنطن وباريس ولندن وبرلين المشترك محاولة يائسة لإطالة الأزمة

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