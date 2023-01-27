الصادرات غير النفطية للبلاد سجلت رقما قياسيا رغم الحظر

العالم - ايران

وقال خاندوزي ، في تصريح له اليوم الخميس في حفل يوم الجمارك العالمي وإزاحة الستار عن الوثيقة الاستراتيجية وتطوير الجمارك الإيرانية: إن إحصائيات الأشهر العشرة لهذا العام تظهر تحقيق رقم قياسي في الصادرات غير النفطية ، وهذا الاتجاه التصاعدي في التجارة يحتاج إلى دعم.

وأضاف: هذه التطورات حدثت في وضع يسعى فيه البعض لإثبات الركود بسبب الضغوط الخارجية والعقوبات ، لكن الإحصائيات تظهر أن الأرقام الاقتصادية ترتفع حتى في الوضع الحالي.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن خامس شريك تجاري لإيران هو دولة أوروبية ، موضحا: هذا يدل على أننا لا نقتصر على دول المنطقة والدول المجاورة في تنمية التجارة ، ولكن لا تزال هناك حاجة للإصلاح في الجمارك والتعاون من المؤسسات الأخرى لتطوير التجارة الخارجية للبلاد.

واعلن مدير عام الجمارك الايرانية محمد رضواني فر بان صادرات البلاد من السلع غير النفطية حققت رقما قياسيا بلغ 45 مليارا و 300 مليون دولار خلال 10 اشهر.

وقال رضواني فر في تصريح له الاربعاء: إن إجمالي الصادرات من السلع غير النفطية في البلاد ، باستثناء صادرات الشنطة والخدمات الفنية والهندسية والكهرباء في الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2022) تجاوز 103 مليون طن بقيمة 45 مليارا و 300 مليون دولار.