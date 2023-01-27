تونس: القبض على شاب يصنع طائرات مسيّرة في منزله

العالم- تونس

وأوضحت بأن معلومات قد توفرت "لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالعمران مفادها استغلال أحد الأشخاص يبلغ من العمر 38 سنة، محل سكناه في صنع طائرات بدون طيار (Drone").

وأضافت أنه" تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل فرقتي الإرشاد والشرطة العدلية بالعمران معية الوحدات الأمنية التابعة لمركزي الأمن الوطني بحي الرمانة والعمران الأعلى، حيث تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية، مداهمة محل سكناه والقبض على الشخص المطلوب".

وذكرت أنه" تم حجز قطعة من مخدّر "الزطلة" وسجائر محشوة بالمخدر ذاته و3 طائرات بدون طيار بصدد التصنيع".

وأصدر ممثل النيابة العمومية إذنا بالاحتفاظ به بتهمة "جرائم المخدرات وحيازة أشياء مجهولة المصدر ومخالفة التعليمات المعمول بها".