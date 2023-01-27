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سورية تدين مجزرة كيان الاحتلال في جنين وتطالب تحركا امميا عاجلا لوضع حد لجرائمه

سورية تدين مجزرة كيان الاحتلال في جنين وتطالب تحركا امميا عاجلا لوضع حد لجرائمه
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أدانت سورية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين، وارتكابها مجزرة مروعة هناك، أسفرت عن استشهاد عشرة من أبناء المدينة وإصابة آخرين بجروح بليغة.

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: “تضيف (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال، وحكومتها الإرهابية، هذه المجزرة إلى سجلها الحافل بأعمال العدوان والقتل وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مستفيدة في ذلك من مظلة الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب التي توفرها لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في استهتار بالغ بالقانون الدولي وازدواجية فاضحة في المعايير”.

وأضافت الوزارة: “في الوقت الذي تجدد فيه سورية تأكيد دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ونيلها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، فإنها تطالب الدول الأعضاء في هذه المنظمة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وفي مقدمتها القرارات 242 و 338 و 497” حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

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