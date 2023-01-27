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وزير الخارجية الايراني يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجانية الى عدم تأثر العلاقات بين البلدين بما حدث في السفارة الاذربيجانية بطهران

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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