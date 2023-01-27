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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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أمير عبداللهيان: لا ينبغي لهذا الحادث أن يضر بالعلاقات الدبلوماسية الجيدة بين طهران وباكو
أمير عبداللهيان: بحسب المعطيات الأولية المهاجم قام بفعله لدافع شخصية والهجوم ليس إرهابيا
عبداللهيان: منذ اطلاعنا على الحادث المأساوي وجه الرئيس رئيسي بمتابعة الملف أمنيا وقانونيا
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبدالليهان حول الهجوم المسلح على السفارة الاذربيجانية في طهران
وزير الخارجية الايراني يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجانية الى عدم تأثر العلاقات بين البلدين بما حدث في السفارة الاذربيجانية بطهران
وزير الخارجية الايراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجانية ان اعداء البلدين يوظفون حادث الهجوم على السفارة الاذربيجانية بطهران لخدمتهم
مهاجم السفارة الاذربيجانية في طهران يؤكد انه حاول استرداد زوجته الاذربيجانية عبر السفارة لنحو عام الا ان زوجته ارغمت على البقاء في اذربيجان
الرئيس رئيسي يدعو الى اجراء تحقيق شامل حول قضية الهجوم على الاذربيجانية في طهران
الرئيس رئيسي يعرب عن مواساته للحكومة والشعب الاذربيجاني وذوي الديبلوماسي الاذربيجاني الذي توفي اثر الهجوم على سفارة اذربيجان في طهران
مراسلة العالم: كتائب القسام الفلسطينية تتنشر مشاهد لتصدي دفاعاتها الجوية وخاصة صواريخ أرض جو فجر اليوم لطيران الاحتلال في سماء غزة
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبدالليهان حول الهجوم المسلح على السفارة الاذربيجانية في طهران
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.