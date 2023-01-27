الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 27-01-2023

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-01-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-01-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-01-2023

بالصور... حشود كبيرة تحيي جمعة رجب في جامع الجند بتعز في اليمن

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية حول الهجوم على سفارة اذربيجان بطهران

فيديو وصور.. الاعلان عن هوية منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 27-01-2023

كوريا الجنوبية: نسعى لتطبيع العلاقات مع بيونغ يانغ خلال العام الجاري