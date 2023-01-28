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أنصار الله للمجاهدين الفلسطينيين: رفعتم رأس الأمّة

أنصار الله للمجاهدين الفلسطينيين: رفعتم رأس الأمّة
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

المكتب السياسي لحركة أنصار الله يبارك عملية القدس البطولية، ويدعو أحرار الأمة إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه.

العالم - الیمن

بارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله، اليوم الجمعة، العملية البطولية النوعية في القدس المحتلة، والتي خلّفت عدداً من القتلى والجرحى.

وقال المكتب السياسي للحركة، في بيانه: "نشدّ على أيادي المجاهدين الفلسطينيين في الاستمرار في هذه العمليات المباركة، التي ترفع رأس الأمة الإسلامية".

كما دعا أحرار الأمة إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه "كونها الخيار الصحيح والوحيد والكفيل بدحر الاحتلال".

وأعلنت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، وقوع 7 قتلى، بالإضافة إلى 5 جرحى، في صفوف الإسرائيليين، في هجوم بإطلاق نار بالقرب من كنيس في " نافيه يعقوب" في القدس المحتلّة.

وأضافت "القناة الـ12" الإسرائيلية أنّ "منفذ الهجوم في القدس ترجّل من السيارة، وبدأ إطلاق النار من مسدس، إلى أن تم تحييده" (استُشهد).

ووصفت "القناة الـ12" الإسرائيلية العملية بـ"المذبحة الفظيعة والقاسية"، مشيرة إلى أنّها جاءت انتقاماً لما حدث في جنين.

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