نواب أمريكيون يطالبون بايدن بتوضيح مسألة توريد الدبابات لأوكرانيا

العالم - الأميرکيتان

وكتب أعضاء الكونغرس رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستين، قالوا فيها إن "تصعيد هذا النزاع لا زال يجري على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين".

واعتبر تروي نيلز وبول غوسار ولورين بوبيرت وإيلي كرين أنه من "المخزي" دعم أوكرانيا مع تجاهل المخاوف الأمنية الداخلية.

وأضافوا: "مما لا شك فيه أن أوكرانيا ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة، لكنها ليست حليفا في "الناتو"، ولسنا ملزمين بأي شكل من الأشكال في الدفاع عن حدودها".

وفيما يتعلق بتوريد الدبابات، لفت أعضاء الكونغرس الانتباه إلى حقيقة أن القرار يتعارض مع موقف العسكريين. كما طلبوا معلومات عن كيفية ضبط ومراقبة الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

وتابعوا: "كيف تخطط إدارتكم للمساءلة عن خسارة وتدمير أي من عناصر المساعدة الدفاعية الأمريكية وتعويض دافعي الضرائب الأمريكيين؟".